активный отдых

От пользователя @Evgeny19

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Пермь → Другое Кто хочет покататься на велосипеде?

Пермь → Другое Не надо бояться смерти надо бояться пустоты в душе!

Пермь → Другое Прогуляться с друзьями

Пермь → Другое Позиция, творчество и просто поболтать.

Пермь → Другое Кто составит мне компанию в театр?

Пермь → Другое Ищу подруг для общения

Пермь → Другое Выпить кофе и поболтать.

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