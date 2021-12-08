Пермь
Катнем на велосипеде в выхи?

активный отдых

От пользователя @

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Пермь

маленькое фото пользователя Evgeny19
Пермь → Другое

Покататься на коньках

маленькое фото пользователя Galinaaaa
Пермь → Другое

Ищу дружеского общения

маленькое фото пользователя Dimm
Пермь → Другое

Бадминтон в закамске/около Черняевского леса/в центре

маленькое фото пользователя Ktdle
Пермь → Другое

Ищу подруг для общения

маленькое фото пользователя Alisha1
Пермь → Другое

Ищу подругу ,общаться ,поддерживать друг друга☺

маленькое фото пользователя Nedq
Пермь → Другое

Прогуляться.

маленькое фото пользователя MTimofeev
Пермь → Другое

Новые знакомства

маленькое фото пользователя Shumkov
Пермь → Другое

Поднять настроение

маленькое фото пользователя Shyrik
Пермь → Другое

Приветствую

маленькое фото пользователя Aeradan
Пермь → Другое

Позиция, творчество и просто поболтать.

маленькое фото пользователя 19Marina19
Пермь → Другое

Пермь, Закамск

маленькое фото пользователя Dimon.nik
Пермь → Другое

Где нибудь поползать

Хочешь найти новых друзей в городе Пермь?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Пермь, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!