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От пользователя @Galinaaaa

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Пермь → Другое Позиция, творчество и просто поболтать.

Пермь → Другое Кто хочет покататься на велосипеде?

Пермь → Другое Покататься на коньках

Пермь → Другое То чего щас не хватает многим.

Пермь → Другое Прогулка и беседа

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