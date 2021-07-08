активный отдых

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Пермь → Другое Надо убить время до 6 вечера 😀

Пермь → Другое Позиция, творчество и просто поболтать.

Пермь → Другое Я хочу тусить.

Пермь → Другое Выпить кофе и поболтать.

Пермь → Другое До 22 лет пжшка

Пермь → Другое Кто составит мне компанию в театр?

Пермь → Другое Выпить , хорошо провести время

Пермь → Другое Зона свободной поэзии и иного творчества.

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