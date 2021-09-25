Можно продолжить бургерами/шавой с пивом/кофе

От пользователя @Dimm

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Пермь → Другое До 22 лет пжшка

Пермь → Другое Зона свободной поэзии и иного творчества.

Пермь → Другое Общение о разном, встречи

Пермь → Другое Позиция, творчество и просто поболтать.

Пермь → Другое Прогулка и беседа

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