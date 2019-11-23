Пенза
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Хотелось бы прогуляться с интересными людьми и конечно поболтать.

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Ищу друзей

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Я хочу найти тех людей,кто вместе со мной хочет уехать в Корею)

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Общаться на разные темы)))

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