пообщаться

От пользователя @Meltary

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Пенза → Другое Общаться на разные темы)))

Пенза → Другое Я хочу найти тех людей,кто вместе со мной хочет уехать в Корею)

Пенза → Другое Хотелось бы прогуляться с интересными людьми и конечно поболтать.

Пенза → Другое Новые знакомства, а там как получится

Пенза → Другое Прогуляться по обьщяться

Пенза → Другое Прогулки по городу

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