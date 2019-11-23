Пенза
Прогулка по городу
другое
От пользователя @Nady
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Хотелось бы прогуляться с интересными людьми и конечно поболтать.
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Хочу найти приятного собеседника для общения, а может быть большего😊
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