Пенза
Погулять в парке и не только
прогуляться, перекусить
Хочу найти новых друзей
От пользователя @Mjlkaakja5
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Хотелось бы прогуляться с интересными людьми и конечно поболтать.
Пенза → Другое
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Я не знаю что писать потому что крайне не люблю писать о себе)
Пенза → Другое
С любителями настольных игр
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Прогулки по городу
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Новые знакомства всегда хорошо.
Пенза → Другое
Прогулка по городу
Пенза → Другое
Новые знакомства, а там как получится
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Прогулятся перекусить
Пенза → Другое
Ищу друзей
Пенза → Другое
Найти девушку 18-19
Пенза → Другое
Общаться на разные темы)))
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