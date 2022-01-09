Оренбург
Прогулки, коворкинг на свежем воздухе

фото пользователя Aginbka
прогуляться, перекусить

Погода идет на улучшение, и сидеть работать дома уже нет сил, можно накрыть поляну, достать ноутбуки, разбить чальян и сидеть под солнышком

От пользователя @Aginbka

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