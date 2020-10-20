прогуляться, перекусить

От пользователя @

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Оренбург → Другое Прогулки, коворкинг на свежем воздухе

Оренбург → Другое Пообщаться на любые темы

Оренбург → Другое Катать на сноуборде

Оренбург → Другое буду рада завести новые знакомства

Оренбург → Другое В поисках ароматного кофе☕

Оренбург → Другое Расскажи 2 интересных факта о своем городе🧭

Оренбург → Другое Поиграть в теннис, поужинать

Оренбург → Другое Ищу компанию для прогулки по вечерней Набережной

Хочешь найти новых друзей в городе Оренбург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Оренбург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!