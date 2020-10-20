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От пользователя @MaximOrsk

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Оренбург → Другое Ищу компанию для прогулки по вечерней Набережной

Оренбург → Другое В поисках ароматного кофе☕

Оренбург → Другое Что сказать и что писать

Оренбург → Другое буду рада завести новые знакомства

Оренбург → Другое Расскажи 2 интересных факта о своем городе🧭

Оренбург → Другое Сходить куда нибудь

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