Орел
Отдых в деревне

прогуляться, перекусить

Приглашаю уже девушку до 40 лет поехать со мной в деревню отдохнуть от городской суеты . По фоткать друг друга. Насладиться природой и тишиной На5дней

От пользователя @Kseniya27demon

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