Орехово-Зуево
Ищу с подругой компанию друзей
собрать компанию
От пользователя @Kristina17
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Орехово-Зуево → Другое
Погулять, по общаться
Орехово-Зуево → Другое
Поиграть в футбол
Орехово-Зуево → Другое
Побыть на открытом воздухе, пожечь костер, шашлычков пожарить - танцы.
Орехово-Зуево → Другое
Покататься на пит байке
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!