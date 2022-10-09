Омск
Покататься на велосипеде

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активный отдых

Покататься пару часиков по городу, пока тепло. В парке или по набережной.

От пользователя @MrInfinity

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