Омск
Покататься на велосипеде
активный отдых
Покататься пару часиков по городу, пока тепло. В парке или по набережной.
От пользователя @MrInfinity
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