Омск
Погулять кофе пить

фото пользователя Virus1234
прогуляться, перекусить

От пользователя @Virus1234

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