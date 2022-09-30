Омск
Отдохнуть до 10 букв

фото пользователя Roman79
прогуляться, перекусить

Занять мозг общением с незнакомым человеком.

От пользователя @Roman79

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