Омск
Отдохнуть до 10 букв
прогуляться, перекусить
Занять мозг общением с незнакомым человеком.
От пользователя @Roman79
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