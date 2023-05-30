Омск
Омск омская область

фото пользователя Qwertyuasdfgh
прогуляться, перекусить

От пользователя @Qwertyuasdfgh

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Омск

маленькое фото пользователя Karinka2008
Омск → Другое

Найти друзей

маленькое фото пользователя Ilya888
Омск → Другое

Прогуляться,выпить кофе

маленькое фото пользователя Ozgur
Омск → Другое

Кто хочет отдыхать

маленькое фото пользователя Igor24
Омск → Другое

Общение, дружба)

маленькое фото пользователя Dmitry92
Омск → Другое

Покататься велосипед/самокат

маленькое фото пользователя Zenia
Омск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Nia20
Омск → Другое

Я хочу найти интересные знакомства, интересных людей

маленькое фото пользователя Doniya
Омск → Другое

Найти подругу.

маленькое фото пользователя Toxa55
Омск → Другое

Театр, кино, погулять

маленькое фото пользователя Zeltor
Омск → Другое

Тиммейт в игры!)

маленькое фото пользователя Nimbo
Омск → Другое

Прогулятся

маленькое фото пользователя Violetta2711
Омск → Другое

Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

Хочешь найти новых друзей в городе Омск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Омск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!