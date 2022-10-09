другое

От пользователя @Karinka2008

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Омск → Другое Отдохнуть может сходим куда нибудь?

Омск → Другое Поговорить о чем нибудь

Омск → Другое Сходить в кино или на хоккей

Омск → Другое Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻

Омск → Другое Сходить в бар

Омск → Другое Покататься на велосипедах

Омск → Другое Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

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