пообщаться

От пользователя @

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Омск → Другое Отдохнуть может сходим куда нибудь?

Омск → Другое Найти друзей,пообщаться.все не против пишите))

Омск → Другое Сходить в кино

Омск → Другое Сходить в бар

Омск → Другое Кто хочет отдыхать

Омск → Другое Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём

Омск → Другое Покататься на велосипедах

Омск → Другое Покататься на велосипеде

Омск → Другое Сходить в кино или на хоккей

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