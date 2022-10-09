Омск
Хочу собрать небольшую группу людей для общения обо всём
пообщаться
От пользователя @AndreT
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Омск
Омск → Другое
Покататься на велосипедах
Омск → Другое
Покататься на велике, я замужем парни не пишите.
Омск → Другое
Покататься велосипед/самокат
Омск → Другое
Прогулятся
Омск → Другое
Ищу подруг в Омске
Омск → Другое
Отдохнуть может сходим куда нибудь?
Омск → Другое
Кто хочет отдыхать
Омск → Другое
Найти подругу.
Омск → Другое
Сходить в кино или на хоккей
Омск → Другое
Тиммейт в игры!)
Омск → Другое
Покататься на велосипеде
Омск → Другое
Прогуляться,выпить кофе
Хочешь найти новых друзей в городе Омск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Омск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!