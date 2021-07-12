Омск
Хочу найти друзей
собрать компанию
Я хочу найти друга который всегда будет со мной общаться и не когда не предаст
От пользователя @Bonditka
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