Новосибирск
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
прогуляться, перекусить
Новосибирский Академгородок
От пользователя @Alicia
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