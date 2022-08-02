От пользователя @Alicia

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Ищу подруг для прогулок вдвоем

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!