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От пользователя @Artem55505

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Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

Новосибирск → Другое Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Новосибирск → Другое Поехать к друзьям

Новосибирск → Другое Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Познакомиться с городом

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

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