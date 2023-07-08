Как насчёт встретиться, погулять? Если есть компания, то классно) Я да любые мероприятия)

От пользователя @Milenka

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Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Прогуляться в парке

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Прогуляться и вкусно поесть 😋

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

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