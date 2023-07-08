Новосибирск
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
прогуляться, перекусить
Как насчёт встретиться, погулять? Если есть компания, то классно) Я да любые мероприятия)
От пользователя @Milenka
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Другие мероприятия в городе Новосибирск
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Может быть в клуб ? Или погуляем
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Найти подруг, прогуляться
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Че дома сидеть
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Прогуляться и вкусно поесть 😋
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Сходить на прогулку,выпить кофе
Новосибирск → Другое
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Новосибирск → Другое
Пью кофе, гоу со мной
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Если есть что интересное
Новосибирск → Другое
Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)
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Прогуляться в парке
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Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
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Сходить в кино или в бар
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