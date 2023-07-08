Новосибирск
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

фото пользователя Milenka
прогуляться, перекусить

Как насчёт встретиться, погулять? Если есть компания, то классно) Я да любые мероприятия)

От пользователя @Milenka

9 участников
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