прогуляться, перекусить

От пользователя @Barbosy

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Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Выпить кофе в парке

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Новосибирск → Другое Познакомиться с городом

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