активный отдых

От пользователя @Andr909

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Новосибирск → Другое Отдохнуть в клубе или баре)

Новосибирск → Другое Ваши предложения ✨

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое Пообщаться об отпуске

Новосибирск → Другое Ищу подруг для прогулок вдвоем

Новосибирск → Другое Гулять , интересно проводить время

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