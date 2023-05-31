прогуляться, перекусить

От пользователя @natasha2002

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Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Покажите мне город

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Где кто ??

Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

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