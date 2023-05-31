Новосибирск
Выпить кофе, возможно кальян, поболтать постоять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Eugen211
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.
Новосибирск → Другое
О б щ е н и е
Новосибирск → Другое
Погулять , подружиться
Новосибирск → Другое
Пообщаться
Новосибирск → Другое
Прогулка на набережной
Новосибирск → Другое
Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
Новосибирск → Другое
го погуляем и пообщаемся? :з
Новосибирск → Другое
Познокомиться
Новосибирск → Другое
Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.
Новосибирск → Другое
Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
Новосибирск → Другое
Расскажите о ваших хобби
Новокузнецк → Другое
сходить в клуб или пофотографироваться.
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!