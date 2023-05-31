Новосибирск
Выпить кофе, возможно кальян, поболтать постоять

прогуляться, перекусить

От пользователя @Eugen211

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