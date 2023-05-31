прогуляться, перекусить

От пользователя @Eugen211

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Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Расскажите о ваших хобби

Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Прогулка на набережной

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

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