Новосибирск
Выпить кофе в парке

фото пользователя Yonna
прогуляться, перекусить

От пользователя @Yonna

2 участника
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