прогуляться, перекусить

От пользователя @Yonna

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Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

Новосибирск → Другое Ищу подруг для прогулок вдвоем

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

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