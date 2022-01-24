Новосибирск
Выпить кофе или прогуляться по городу

фото пользователя Ivanova
прогуляться, перекусить

Недавно переехала и хочу найти новые знакомства :)

От пользователя @Ivanova

3 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя daryaliii
Новосибирск → Другое

Погулять , подружиться

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Tanny_Sunny
Новосибирск → Другое

Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

маленькое фото пользователя mozul7219
Новосибирск → Другое

Познокомиться

маленькое фото пользователя steptotrapp
Новосибирск → Другое

Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

маленькое фото пользователя VladimirTut_23
Новосибирск → Другое

О б щ е н и е

маленькое фото пользователя Svetlana09
Новосибирск → Другое

Найти подруг, прогуляться

маленькое фото пользователя Mihail54
Новосибирск → Другое

Встретиться, прогуляться. Мб где-нибудь посидеть)

маленькое фото пользователя Granat
Новосибирск → Другое

Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

маленькое фото пользователя Viktoria2023
Новосибирск → Другое

Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

маленькое фото пользователя 1jon
Новосибирск → Другое

Путешествие

маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa
Новосибирск → Другое

Ищу подругу

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!