Новосибирск
Выпить кофе или прогуляться по городу
прогуляться, перекусить
Недавно переехала и хочу найти новые знакомства :)
От пользователя @Ivanova
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