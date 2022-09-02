Новосибирск
Ваши предложения ✨
другое
От пользователя @Nobody21
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Счастье любит тишину
Новосибирск → Другое
Сходить в небар или куда то ещё провести время
Новосибирск → Другое
Путешествие
Новосибирск → Другое
На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
Новосибирск → Другое
Найти подруг, прогуляться
Новосибирск → Другое
Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
Новосибирск → Другое
Покататься по ночному городу
Новосибирск → Другое
Найти любимого человека.
Новосибирск → Другое
Ищу подруг ;)
Новосибирск → Другое
В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?
Новосибирск → Другое
Прогуляться,перекусить
Новосибирск → Другое
Ищу подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!