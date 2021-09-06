Новосибирск
В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?
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Милонга - танго вечеринка. Можно потанцевать и пообщаться. Звучит музыка аргентинского танго. Есть перекусить к чаю и покрепче).
От пользователя @Aleksandr_beau
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