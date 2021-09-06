Новосибирск
В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

фото пользователя Aleksandr_beau
сходить на мероприятие

Милонга - танго вечеринка. Можно потанцевать и пообщаться. Звучит музыка аргентинского танго. Есть перекусить к чаю и покрепче).

От пользователя @Aleksandr_beau

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Kitiana
Новосибирск → Другое

Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Irishka78
Новосибирск → Другое

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

маленькое фото пользователя 6_amanka
Новосибирск → Другое

О психологии

маленькое фото пользователя Docta
Новосибирск → Другое

Пью кофе, гоу со мной

маленькое фото пользователя Alina16.02
Новосибирск → Другое

Выпить в тепле 😅💃🍺

маленькое фото пользователя Zoma
Новосибирск → Другое

Если есть что интересное

маленькое фото пользователя Nastya5
Новосибирск → Другое

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

маленькое фото пользователя Andr909
Новосибирск → Другое

Выпить. Сссссс

маленькое фото пользователя Yuriks
Новосибирск → Другое

Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Granat
Новосибирск → Другое

Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!