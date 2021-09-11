пообщаться

От пользователя @Ajin

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Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое Покататься по ночному городу

Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

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