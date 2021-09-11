Новосибирск
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пообщаться
От пользователя @Ajin
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Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)
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Выпить в тепле 😅💃🍺
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Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.
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Счастье любит тишину
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Сходить в кино или в бар
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На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
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Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
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Погулять,сходить в кино
Новосибирск → Другое
Выпить кофе или прогуляться по городу
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