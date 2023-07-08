Новосибирск
Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)
пообщаться
От пользователя @Bobreogen
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Если есть что интересное
Новосибирск → Другое
Посещение какого нибудь интересного мероприятия
Новосибирск → Другое
го погуляем и пообщаемся? :з
Новосибирск → Другое
Где кто ??
Новосибирск → Другое
Прогуляться в парке
Новосибирск → Другое
Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)
Новосибирск → Другое
Погулять,сходить в кино
Новосибирск → Другое
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Новосибирск → Другое
Расскажите о ваших хобби
Новосибирск → Другое
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
Новосибирск → Другое
Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
Новосибирск → Другое
Ищу подруг
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!