пообщаться

От пользователя @Bobreogen

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Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Расскажите о ваших хобби

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Прогуляться в парке

Новосибирск → Другое Где кто ??

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Посещение какого нибудь интересного мероприятия

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

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