Новосибирск
Сходить вечером в KFC на пл. Калинина или во Вкус и точ на Гагаринской
прогуляться, перекусить
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