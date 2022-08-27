Новосибирск
Сходить вечером в KFC на пл. Калинина или во Вкус и точ на Гагаринской

прогуляться, перекусить

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