прогуляться, перекусить

От пользователя @Alena2908

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Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новосибирск → Другое Ищу подруг для прогулок вдвоем

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