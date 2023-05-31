активный отдых

От пользователя @25denis

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Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Покажите мне город

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Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

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