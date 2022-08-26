прогуляться, перекусить

От пользователя @Vadim18

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Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

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Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Посещение какого нибудь интересного мероприятия

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