Новосибирск
Сходить в кино в театр
прогуляться, перекусить
От пользователя @Vadim18
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
Новосибирск → Другое
Счастье любит тишину
Новосибирск → Другое
Потусить, погулять
Новосибирск → Другое
Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)
Новосибирск → Другое
Посещение какого нибудь интересного мероприятия
Новосибирск → Другое
Прогуляться,перекусить
Новосибирск → Другое
Погулять , подружиться
Новосибирск → Другое
Выпить. Сссссс
Новосибирск → Другое
О б щ е н и е
Новосибирск → Другое
Поболтаем)
Новосибирск → Другое
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Новосибирск → Другое
Сходить на прогулку,выпить кофе
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!