Новосибирск
Сходить в какое-нибудь интересное место 😁
прогуляться, перекусить
От пользователя @Lika09
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Просто общаться,могу выслушать .
Новосибирск → Другое
Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень
Новосибирск → Другое
Погулять , подружиться
Новосибирск → Другое
Поговорить бы просто о чем нибудь
Новосибирск → Другое
Ищу подруг
Новосибирск → Другое
В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?
Новосибирск → Другое
Найти подруг, прогуляться
Новосибирск → Другое
Выпить в тепле 😅💃🍺
Новосибирск → Другое
Сходить в кино в театр
Новосибирск → Другое
Если есть что интересное
Новосибирск → Другое
О психологии
Новосибирск → Другое
Погулять, сходить куда нибудь
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!