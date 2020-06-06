Новосибирск
Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

фото пользователя Lika09
прогуляться, перекусить

От пользователя @Lika09

5 участников
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