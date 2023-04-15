Новосибирск
Счастье любит тишину
другое
😊😊😊😊☺☺😽
От пользователя @Lyna1707
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Ищу подруг ;)
Новосибирск → Другое
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Новосибирск → Другое
Сходить на прогулку,выпить кофе
Новосибирск → Другое
Выпить в каком нибудь баре
Новосибирск → Другое
О б щ е н и е
Новосибирск → Другое
Выпить развлечься 🍷💃
Новокузнецк → Другое
сходить в клуб или пофотографироваться.
Новосибирск → Другое
Прогуляться
Новосибирск → Другое
Обсудить проведение игры
Новосибирск → Другое
Если есть что интересное
Новосибирск → Другое
Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)
Новосибирск → Другое
Музыка, автомобили, история.
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!