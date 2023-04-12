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От пользователя @ees_eek

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Новосибирск → Другое Где кто ??

Новосибирск → Другое Прогуляться на набережной и выпить кофе))

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Поехать к друзьям

Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

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