активный отдых

От пользователя @1jon

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Новосибирск → Другое Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

Новосибирск → Другое Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Пообщаться об отпуске

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