другое

От пользователя @Volk777

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Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Поговорить бы просто о чем нибудь

Новосибирск → Другое Гулять , интересно проводить время

Новосибирск → Другое Покажите мне город

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

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