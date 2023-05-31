Новосибирск
Просто общаться,могу выслушать .
другое
От пользователя @Volk777
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Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.
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Гулять , интересно проводить время
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Поговорить бы просто о чем нибудь
Новокузнецк → Другое
сходить в клуб или пофотографироваться.
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Встретиться, прогуляться. Мб где-нибудь посидеть)
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Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)
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Знакомства
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Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)
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Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
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Сходить на прогулку,выпить кофе
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Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб
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