Новосибирск
Прогуляться,перекусить
прогуляться, перекусить
От пользователя @Antokha
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Просто общаться,могу выслушать .
Новосибирск → Другое
Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.
Новокузнецк → Другое
сходить в клуб или пофотографироваться.
Новосибирск → Другое
Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.
Новосибирск → Другое
Сходить в кино в театр
Новосибирск → Другое
Прогуляться и вкусно поесть 😋
Новосибирск → Другое
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
Новосибирск → Другое
Говорить, фотографировать, наслаждаться моментом;)
Новосибирск → Другое
Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
Новосибирск → Другое
Познокомиться
Новосибирск → Другое
Путешествие
Новосибирск → Другое
Музыка, автомобили, история.
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!