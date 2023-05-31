прогуляться, перекусить

От пользователя @Antokha

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Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Прогуляться и вкусно поесть 😋

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое Просто общаться,могу выслушать .

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