Новосибирск
Прогуляться,перекусить

фото пользователя Antokha
прогуляться, перекусить

От пользователя @Antokha

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