прогуляться, перекусить

От пользователя @qwer1212

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Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Пообщаться об отпуске

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Прогуляться и вкусно поесть 😋

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Гонки на картах

Новосибирск → Другое Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

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