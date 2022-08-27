Новосибирск
Прогуляться, сходить в театр,бар, клуб, посидеть где-нибудь
прогуляться, перекусить
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го погуляем и пообщаемся? :з
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Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
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