прогуляться, перекусить

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Новосибирск → Другое Прогуляться и вкусно поесть 😋

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

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