Приглашаю погулять по Центральному рынку Новосибирска, чтобы купить рассаду или полюбоваться на цветы:)

От пользователя @Tanny_Sunny

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Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Поговорить бы просто о чем нибудь

Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Где кто ??

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