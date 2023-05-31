Новосибирск
Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

фото пользователя Tanny_Sunny
другое

Приглашаю погулять по Центральному рынку Новосибирска, чтобы купить рассаду или полюбоваться на цветы:)

От пользователя @Tanny_Sunny

1 участник
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