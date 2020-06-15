Новосибирск
Прогуляться на набережной и выпить кофе))

фото пользователя Natalia_27
прогуляться, перекусить

От пользователя @Natalia_27

2 участника
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