Новосибирск
Прогуляться и вкусно поесть 😋

фото пользователя Igoreshka
прогуляться, перекусить

Знаю где самые вкусные десерты

От пользователя @Igoreshka

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Viktoria2023
Новосибирск → Другое

Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

маленькое фото пользователя Kitiana
Новосибирск → Другое

Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

маленькое фото пользователя Lika09
Новосибирск → Другое

Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

маленькое фото пользователя Ksyuyha
Новосибирск → Другое

Ищу подруг ;)

маленькое фото пользователя Yonna
Новосибирск → Другое

Выпить кофе в парке

маленькое фото пользователя Bobreogen
Новосибирск → Другое

Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

маленькое фото пользователя Kristina57
Новосибирск → Другое

Отдохнуть в клубе или баре)

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Общение , а дальше видно будет

маленькое фото пользователя Volk777
Новосибирск → Другое

Просто общаться,могу выслушать .

маленькое фото пользователя vereshit
Новосибирск → Другое

Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

маленькое фото пользователя Vadim18
Новосибирск → Другое

Сходить в кино в театр

маленькое фото пользователя Irishka78
Новосибирск → Другое

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!