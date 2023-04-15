Новосибирск
Прогуляться и вкусно поесть 😋
прогуляться, перекусить
Знаю где самые вкусные десерты
От пользователя @Igoreshka
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Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)
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Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
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