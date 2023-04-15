От пользователя @Igoreshka

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Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Просто общаться,могу выслушать .

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Отдохнуть в клубе или баре)

Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Выпить кофе в парке

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

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