От пользователя @EstDragonLor

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Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новосибирск → Другое Прогуляться в парке

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

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